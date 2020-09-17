Глава Карелии в ответ на просьбу включить отопление похвастался теплым полом

Глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал обратившейся к нему в соцсети женщине утеплить полы в квартире. И похвастался своими. Скриншоты переписки выложил один из местных пабликов.

Жительница Питкянранты пожаловалась Парфенчикову на холод в квартире. «Дома жутко холодно! У меня 3 маленьких детей, которые уже заболели... Один из них лежит с высокой температурой. Мы замерзаем!» — написала она.

В ответ глава республики уточнил, не в аварийном ли доме проживает женщина, а затем рекомендовал ей утеплить полы и сообщил, что у него в квартире комфортная температура благодаря стеклопакетам, утепленным стенам и теплому полу в ванной. Парфенчиков добавил, что «время отопления еще не пришло». Средняя температура воздуха в Карелии сейчас в среднем +3 градуса ночью и +13 днем, отопление включают при +8.

Бывший пристав Парфенчиков не впервые удивляет карелов советами. В 2018 году женщине, просившей его о строительстве детсада, он рекомендовал нанять няню, а год спустя в ответ на просьбу о помощи многодетного отца, у которого приставы забрали детей, заявил, что изъятие произошло «на объективных основаниях». При этом после судебного разбирательства детей в семью вернули.