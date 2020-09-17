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№ 101 от 16 сентября 2020

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Глава Карелии в ответ на просьбу включить отопление похвастался теплым полом

Общество1

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал обратившейся к нему в соцсети женщине утеплить полы в квартире. И похвастался своими. Скриншоты переписки выложил один из местных пабликов. 

Жительница Питкянранты пожаловалась Парфенчикову на холод в квартире. «Дома жутко холодно! У меня 3 маленьких детей, которые уже заболели... Один из них лежит с высокой температурой. Мы замерзаем!» — написала она.

В ответ глава республики уточнил, не в аварийном ли доме проживает женщина, а затем рекомендовал ей утеплить полы и сообщил, что у него в квартире комфортная температура благодаря стеклопакетам, утепленным стенам и теплому полу в ванной. Парфенчиков добавил, что «время отопления еще не пришло». Средняя температура воздуха в Карелии сейчас в среднем +3 градуса ночью и +13 днем, отопление включают при +8. 

Бывший пристав Парфенчиков не впервые удивляет карелов советами. В 2018 году женщине, просившей его о строительстве детсада, он рекомендовал нанять няню, а год спустя в ответ на просьбу о помощи многодетного отца, у которого приставы забрали детей, заявил, что изъятие произошло «на объективных основаниях». При этом после судебного разбирательства детей в семью вернули.

Теги:
парфенчиков, карелия

Суд в Москве заочно арестовал екатеринбуржца по делу о нападении на российский центр в Киеве

Общество124

«Новая на Урале» Новая газета

124
 

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца эмигрировавшего из Екатеринбурга Юрия Изотова за участие в акции протеста в Киеве. Ранее Изотов был объявлен в международный розыск, так как находится на территории другого государства. 

18 февраля 2018 года Изотов принял участие в акции протеста у здания культурного центра «Россотрудничество» в украинской столице. Тогда несколько сотен человек собрались на Майдане и прошли шествием к зданию центра. Украинские активисты обвиняли «Россотрудничество» в распространении пророссийских настроений и причастности к разжиганию противостояния на Донбассе. По словам Изотова, акция получилась «не совсем мирной»: СМИ сообщали, что пришедшие закидали здание яйцами и другими предметами, побили стекла.

В марте 2018 года Следственный комитет России возбудил по факту нападения на здание уголовное дело по ст. 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». В постановлении о привлечении к уголовной ответственности говорится, что зданию причинен материальный ущерб в размере 92 000 рублей. Следствие считает, что Изотов кинул в сторону здания четыре яйца и емкость с красящим веществом «в целях провокации войны или осложнения международных отношений». Теперь молодому человеку грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

По словам Юрия, стекол он не бил, и теперь сам не может определиться, сожалеет ли он, что оказался тогда в эпицентре событий. На эту тему активист несколько раз рассуждал на своей странице в фейсбуке, а потом написал письмо в Следственный комитет России. «Это был скорее троллинг, я никак не ожидал, что мое заявление будет принято всерьез», — говорит он. Теперь молодой человек расценивает свое письмо в Следственный комитет как «браваду и глупость».

Бывший студент УрФУ Юрий Изотов известен в Екатеринбурге с 2014 года как постоянный участник протестных акций против войны в Украине и в защиту политзаключенных. Молодой человек несколько раз привлекался к административной ответственности за пикеты в поддержку Надежды Савченко и против полицейского произвола. В  2016 году Изотов эмигрировал в Киев и стал корреспондентом издания «Грани.ру». Именно он раскрыл личность тайного свидетеля по делу «Нового величия» Раду Зелинского.

 

Елена Шукаева, специально для «Новой»

Теги:
арест, киев, активисты, екатеринбург
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