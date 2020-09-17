СК заявил о наличии записей с признанием Марцинкевича в убийствах. Он дал показания накануне своей смерти

Перед смертью осужденный за убийство националист Максим «Тесак» Марцинкевич признался в других преступлениях. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Представитель СК утверждает, что у неонациста«был очень серьезный мотив для лишения себя жизни», так как перед своей смертью Марцинкевич признался в двойном убийстве «лиц неславянской национальности», совершенном в 2007 году.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов», — сообщила она.

В СК добавили, что неонацист подробно описал обстоятельства убийств и места захоронения жертв, и чтобы проверить эту информацию было инициировано его этапирование в Москву.

«Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», — предположила Петренко.

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Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик отмечает, что допрос его подзащитного должен был проходить в присутствии защитника, но последние полгода его общение с адвокатами принудительно ограничивалось. По мнению Михальчика, признание Марцинкевича и показания красноярского заключенного, которые считаются доказательствами вины его подзащитного в новых убийствах, были даны под пытками. «Если бы Максим доехал до Москвы, от этого признания не осталось бы и мокрого места,» – заявил адвокат в разговоре с «Новой газетой».

Как пишет телеграм-канал Baza, речь может идти о двойном убийстве, совершенном под Калугой в 2007 году. Тогда участники одной из националистическох группировок убили уроженца Дагестана и гражданина Таджикистана, а видео расправы выложили в интернет. Убийства сняли на видео, которое выложили в интернет. О причастности Тесака к этому делу рассказал следователям один из заключенных красноярской колонии.

Напомним, накануне стало известно, что Максим Марцинкевич умер в челябинском следственном изоляторе. По предварительным данным, он покончил с собой и написал предсмертную записку, в которой попросил прощения у администрации СИЗО, так как «не хочет доставлять им неприятностей». Родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства и говорят, что у неонациста не было серьезных поводов для этого.