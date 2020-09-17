Детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости создать реестр для пожизненного надзора за педофилами. Об этом она написала в своем инстаграме.

С такой инициативой омбудсмен выступила после убийства двух девочек в Рыбинске. Следствие подозревает, что его совершил сожитель их матери, ранее осужденный за изнасилование и убийство ребенка.

Кузнецова считает, что благодаря реестру правоохранительные органы смогут предотвратить такие преступления, осуществляя пожизненный надзор за людьми, совершившими преступления в отношении несовершеннолетних.

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что комитет единогласно выступит за создание реестра педофилов.

«Надо педантично заниматься этой проблемой, обивая пороги соответствующих ведомств, убеждая их и предлагая варианты принятия решений.», – сказала депутат, добавив, что создание реестра будет способствовать безопасности детей.

Похожий проект был реализован в США в 1993 году. Известный как закон Джейкоба Веттерлинга, он ввел обязательный учет лиц, совершивших преступления сексуального характера. За ним последовали другие законодательные инициативы, по итогам которых сформированный реестр преступников стал публичным, а сами они получили ограничения на передвижение по городу и проживание в определенных районах, близких к местам скопления несовершеннолетних.

Журналисты и общественные организации, в частности, Американский союз защиты гражданских свобод, неоднократно указывали на слабую эффективность этих мер в борьбе с педофилией. По их мнению, ограничение лиц, совершивших преступление сексуального характера и понесших за него наказание, затрудняет их адаптацию к социальной жизни после заключения. Превращаясь в маргиналов, они представляют для общества еще большую опасность, считают в союзе.