«Профилактическое мероприятие»: в Свердловской области полиция и Росгвардия жестко задержали около 40 посетителей кафе

На Урале сотрудники полиции и Росгвардии провели спецоперацию в кафе «Привал», расположенном возле поселка Белоярский. Об этом сообщает «Е1».

«Машин десять приезжает, и сразу выскакивают и просто всех кладут прямо на землю, начинают избивать, долбить прикладами. Кто голову поднимал — ему ногой на голову вставали. Положили всех без разбору — и посетителей кафе, и тех, кто в машинах рядом сидел, спал. Тех, кто в гостинице в номерах был, тоже вытаскивали на улицу и кидали на асфальт», – рассказал изданию один из посетителей кафе.

По словам очевидцев, сила применялась только к мужчинам, женщин не трогали. У двоих посетителей были зафиксированы переломы.

Сотрудники силовых структур полностью обыскали здание гостиницы, однако ничего в итоге не изъяли.

При этом, как говорят участники событий, незадолго до приезда силовиков, в кафе произошел конфликт с участием бывшего сотрудника ОМОНа. Его же впоследствии видели и в отделе полиции, куда увезли нескольких посетителей кафе.

Что именно послужило причиной проведения спецоперации в «Привале» – пока неизвестно. В ГУ МВД по Свердловской области произошедшее называют «профилактическим мероприятием».

«Представители МВД и наши коллеги из спецподразделений Росгвардии принимали участие в совместном профилактическом мероприятии, основной целью которого являлась стабилизация оперативной обстановки в данном муниципальном образовании. Визит силовиков в этот микрорайон был вызван не праздным любопытством, а имеющейся оперативной информацией о том, что могли быть факты нарушения общественного порядка. В дежурную часть полиции доставлялись те, кто мог быть причастен к возможным нарушениям правопорядка. Сыщики установили личности этих лиц, провели необходимую профилактическую работу, после чего они самостоятельно покинули территориальное УВД. В ходе профилактического мероприятия сыщики обнаружили и изъяли наркотическое вещество, по данному факту в настоящее время возбуждено административное производство», – заявил «Новой газете» руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.