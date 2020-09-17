Исследование: 11% российских интернет-пользователей ежемесячно участвуют в благотворительности

11% интернет-пользователей в России ежемесячно участвуют в благотворительных практиках: от передачи вещей и SMS-пожертвований до волонтерства и организации сбора денег. Об этом говорится в исследовании благотворительного фонда «Нужна помощь».

Число тех, кто участвовал в благотворительности хотя бы раз в жизни, значительно выше – 74%. При этом одна из жизненно важных для фондов практик, ежемесячное автоматическое пожертвование, распространена мало: подписки на пожертвования встречаются менее, чем у 3% интернет-пользователей.

В исследовании, в котором приняло участие 1200 человек из разных регионов страны, говорится, что по сравнению с 2019 годом масштаб участия россиян в благотворительности заметно снизился. Этому предшествовало ухудшение потребительских настроений. В то же время, по сравнению с 2017 годом динамика положительная: если три года назад пожертвования в благотворительные организации хотя бы раз в год осуществляли 25% россиян, то в 2020 году доля жертвователей составила 31,5%. Также выросла и популярность волонтерства.

Больше всего россияне жертвуют на помощь больным детям (45%), на помощь животным (27%), и малоимущим (24%). Также активно люди дают деньги на содержание социальных центров и домов престарелых, помощь сиротам, пожилым людям, организациям здравоохранения и на содействие экологическим программам.

Реже всего деньги жертвуют на поддержку ЛГБТ (1%), заключенных (2%) и программы развития гражданского общества (2%).

Исследователи отмечают, что несмотря на пандемию коронавируса, некоторые организации смогли успешно провести фандрайзинговые компании. В то же время 15% респондентов сообщили, что перестали делать пожертвования в связи с последствиями пандемии.