ФБК: бутылка воды со следами «Новичка» находилась в номере томской гостиницы

Бутылка воды со следами «Новичка», из которой пил Алексей Навальный, находилась в номере гостиницы в Томске. Об этом сообщается в инстаграме политика.

После того, как Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву, в Томске сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызвали адвоката и поднялись в номер, в котором жил политик. «[Они] начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», — говорится в сообщении. Позже немецкая лаборатория обнаружила на изъятой сторонниками политика бутылке следы «Новичка».

«Три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно [«Новичком»]. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», — отмечается в сообщении.

«Проект» пишет, что бутылку забрала соратница Навального Мария Певчих, которая увезла ее в Берлин. Ранее сибирское управление транспортной полиции сообщало, что Певчих единственная из сопровождавших политика в поездке «уклонилась от дачи объяснений».

Когда именно Навальный трогал бутылку — утром или вечером — неизвестно. Сам политик этого не помнит, рассказал «Проекту» один из сотрудников ФБК.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Россия отрицает, что Навальный был отравлен, и говорит, что Германия пока не предоставила никаких данных.