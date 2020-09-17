Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Главные тексты недели16 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
В России за сутки выявили 5 762 новых случаев COVID-19
В России за последние сутки зафиксировали еще 5 762 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это близко к показателю новых случаев COVID-19 от 26 июля — тогда число новых заражений составило 5 765.
Самое большое количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 730. Таким образом, этот показатель выходит из «собянинского коридора» — цифр, которые озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, когда говорил о ежедневном числе заболевших в столице — уже третий день подряд.
Следом по количеству новых заражений идут Санкт-Петербург (211), Московская область (177), Ростовская область (171) и Нижегородская область (166).
Общее число заболевших достигло 1 085 281.
За сутки умерли 144 человека. За весь период зафиксировано 19 061 летальных исходов.
Отметим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что пандемия COVID-19 вышла из-под контроля, его цитирует пресс-служба организации. Он напомнил, что число жертв приближается к миллиону.
Гутерриш также подчеркнул, что вакцина не будет панацеей от эпидемии: «Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем».
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных