В России за сутки выявили 5 762 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали еще 5 762 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это близко к показателю новых случаев COVID-19 от 26 июля — тогда число новых заражений составило 5 765.

Самое большое количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 730. Таким образом, этот показатель выходит из «собянинского коридора» — цифр, которые озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, когда говорил о ежедневном числе заболевших в столице — уже третий день подряд.

Следом по количеству новых заражений идут Санкт-Петербург (211), Московская область (177), Ростовская область (171) и Нижегородская область (166).

Общее число заболевших достигло 1 085 281.

За сутки умерли 144 человека. За весь период зафиксировано 19 061 летальных исходов.

Отметим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что пандемия COVID-19 вышла из-под контроля, его цитирует пресс-служба организации. Он напомнил, что число жертв приближается к миллиону.

Гутерриш также подчеркнул, что вакцина не будет панацеей от эпидемии: «Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем».