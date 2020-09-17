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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Экс-главу комитета Госдумы по экологии Владимира Грачева поместили под домашний арест по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия до 30 сентября отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН, 78-летнего ученого-эколога Владимира Грачева, который ранее возглавлял комитет Госдумы по экологии. Об этом сообщает Интерфакс.
Грачеву вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Коммерсант» уточняет, что Грачева задержали сотрудники ФСБ, когда он, по версии следствия, получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, три миллиона рублей.
Впрочем, в управлении СКР по Москве уверили, что это лишь первая часть денег, а всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Грачев требовал один миллион евро.
Сотрудники силовых ведомств долгое время фиксировали встречи Грачева и его телефонные разговоры. Потом «в рамках оперативного эксперимента» задержали его «с поличным».
Грачев — составитель учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», президент Российской экологической академии, доктор технических наук, член-корреспондент РАН и член Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 2008 года работал на различных общественных должностях в «Росатоме». Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Теги:мошенничество, арест, ng
В Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли
В Красноярске в ночь на 17 сентября произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли, еще два пострадали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание произошло в кабинете на первом этаже. Как сообщило МЧС, клиника располагается на первом и цокольном этажах.
Следственное управление по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Директора клиники задержали в рамках расследования уголовного дела. Интерфакс уточняет, что, по предварительным данным следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно, и установить личности погибших без проведения геномных экспертиз из-за сильных ожогов невозможно.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.