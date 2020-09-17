Экс-главу комитета Госдумы по экологии Владимира Грачева поместили под домашний арест по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия до 30 сентября отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН, 78-летнего ученого-эколога Владимира Грачева, который ранее возглавлял комитет Госдумы по экологии. Об этом сообщает Интерфакс.

Грачеву вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Коммерсант» уточняет, что Грачева задержали сотрудники ФСБ, когда он, по версии следствия, получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, три миллиона рублей.

Впрочем, в управлении СКР по Москве уверили, что это лишь первая часть денег, а всего за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по данным следствия, Грачев требовал один миллион евро.

Сотрудники силовых ведомств долгое время фиксировали встречи Грачева и его телефонные разговоры. Потом «в рамках оперативного эксперимента» задержали его «с поличным».

Грачев — составитель учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», президент Российской экологической академии, доктор технических наук, член-корреспондент РАН и член Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 2008 года работал на различных общественных должностях в «Росатоме». Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».