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№ 101 от 16 сентября 2020

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В Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли

Общество2

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В Красноярске в ночь на 17 сентября произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли, еще два пострадали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло в кабинете на первом этаже. Как сообщило МЧС, клиника располагается на первом и цокольном этажах.

Следственное управление по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Директора клиники задержали в рамках расследования уголовного дела. Интерфакс уточняет, что, по предварительным данным следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно, и установить личности погибших без проведения геномных экспертиз из-за сильных ожогов невозможно.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.

Теги:
красноярск, клиники, пожары, ng

Что произошло за ночь 17 сентября. Коротко

Общество1 449

Наталья Глуховакорреспондент

1 449
 
  • Прокуратура Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Они будут объявлены в международный розыск. Ранее польская комиссия по повторному расследованию катастрофы заявила, что трагедия произошла в результате «преднамеренных действий» и что причиной крушения стали два взрыва.
  • Группа депутатов Европарламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального в качестве одной из формы санкционного ответа на отравление политика веществом из группы «Новичок». Депутаты также хотят потребовать от России «отменить или доработать законы», в том числе новые поправки к Конституции, которые устанавливают приоритет российского права над международным.
  • 79 белорусских адвокатов записали видеообращение в знак солидарности с их коллегами, членами Координационного совета оппозиции Беларуси Максимом Знаком и Ильей Салеем, арестованными по уголовному делу о призывах к захвату власти. Адвокаты потребовали соблюдения закона в судах.
  • В Красноярске в ночь на 17 сентября произошел пожар в частной наркологической клинике, четыре человека погибли, еще два пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Директора клиники задержали. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Он отметил, что скоро число жертв COVID-19 превысит отметку в один миллион человек по всему миру и что «одна вакцина не может решить этот кризис».
  • В Москве скончались девять пациентов с коронавирусом. Всего вследствие COVID-19 в Москве погибли 5025 человек. За все время пандемии в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, погибли 939 473 человек.

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Теги:
беларусь, пожары, оон, польша, коронавирус, навальный, ng
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