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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
В Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли
В Красноярске в ночь на 17 сентября произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли, еще два пострадали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание произошло в кабинете на первом этаже. Как сообщило МЧС, клиника располагается на первом и цокольном этажах.
Следственное управление по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Директора клиники задержали в рамках расследования уголовного дела. Интерфакс уточняет, что, по предварительным данным следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно, и установить личности погибших без проведения геномных экспертиз из-за сильных ожогов невозможно.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.
Теги:красноярск, клиники, пожары, ng
Что произошло за ночь 17 сентября. Коротко
Наталья Глуховакорреспондент
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