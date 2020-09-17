В Красноярске произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли

В Красноярске в ночь на 17 сентября произошел пожар в частной наркологической клинике. Четыре человека погибли, еще два пострадали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло в кабинете на первом этаже. Как сообщило МЧС, клиника располагается на первом и цокольном этажах.

Следственное управление по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью четырех человек по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Директора клиники задержали в рамках расследования уголовного дела. Интерфакс уточняет, что, по предварительным данным следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно, и установить личности погибших без проведения геномных экспертиз из-за сильных ожогов невозможно.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования.