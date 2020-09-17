Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с Лехом Качиньским

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году, сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эву Бялик.

«Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный [...] Они будут объявлены в международный розыск с последующим требованием выдачи властям Польши», — сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.

В июле 2020 года польская комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявляла, что трагедия произошла в результате «преднамеренных действий». По словам комиссии, причиной крушения стали два взрыва взрывчатых веществ (тротила, пентрита и гексогена), которые заложили в самолет во время его ремонта в России, что подтвердили польская и британская лаборатории.

Однако российский Следственный комитет счел версию о взрыве на борту необоснованной.

Ранее первая польская комиссия по расследованию катастрофы признала ее причиной снижение самолета ниже дозволенного минимума при посадке, несмотря на густой туман, однако власти Польши не согласны с этими выводами.

Межгосударственный авиационный комитет заявлял, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Напомним, самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года. Тогда погибли все 96 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского, его супругу Марию, а также почти все высшее военное командование, депутатов Сейма, политиков, общественных и религиозных деятелей. Они летели на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши.