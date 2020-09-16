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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Москвичку приговорили к 120 часам обязательных работ из-за видео о продаже масок из гуманитарной помощи
Нагатинский суд Москвы вынес приговор жительнице столицы Екатерине Храпченковой за распространение фейковой информаций про коронавирус, говорится в картотеке суда. Интерфакс уточняет, что ей назначили 120 часов обязательных работ.
Москвичку признали виновной в распространении ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК).
В пресс-службе суда Интерфаксу сообщили, что Храпченкова распространила в соцсетях видео о том, что в одном из магазинов продаются маски с китайской маркировкой, которые якобы направили в Россию в качестве гуманитарной помощи. Как рассказывали «Открытые медиа», в мае в фейсбуке и TikTok она действительно выложила запись о масках с китайской маркировкой, купленных в «Дикси».
Уголовную ответственность за фейки о чрезвычайных ситуациях ввели в России в апреле. Первое дело возбудили в Петербурге из-за поста про то, что зараженного вирусом мужчину якобы отпустили из больницы на общественном транспорте, опубликованного активисткой из Сестрорецка Анной Шушпановой. Интерфакс уточняет, что приговор Храпенковой стал первым вынесенным в Москве за фейк о коронавирусе.