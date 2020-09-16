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№ 101 от 16 сентября 2020

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США внесли в санкционный список двух россиян из-за кражи криптовалюты почти на 17 миллионов долларов

Общество5

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США ввели санкции против россиян Данила Потехина и Дмитрия Карасавиди за кражу криптовалюты на сумму 16,8 миллиона долларов в 2017-2018 годах. Об этом говорится на сайте Минфина США. 

В сообщении сказано, что Потехин создавал фейковые домены, которые имитировали настоящие. Когда люди заходили на поддельные веб-сайты и вводили свои данные, злоумышленники похищали информацию и использовали ее для доступа к реальным счетам. 

Карасавиди же занимался отмыванием. Он пытался скрыть источник средств, переводя их себе через несколько счетов, соощает Минфин США. В конце концов американские правоохранители отследили украденные деньги, их конфисковала Секретная служба страны. 

Целью мошенников были клиенты двух американских поставщиков криптовалюты и одного зарубежного. «Казначейство будет продолжать использовать полномочия для преследования киберпреступников и по-прежнему привержено безопасному и надежному использованию новых технологий в финансовом секторе», — заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. 

Теги:
сша, санкции, криптовалюта, em

СМИ: российское посольство запросило у МИД ФРГ разрешение на посещение Навального

Общество1 372

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Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии для обеспечения консульского доступа к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Коммерсант» без указания источника, а также собеседник Интерфакса.

По информации газеты, нота была направлена в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Ее 36-я статья предписывает, что консульские должностные лица могут иметь доступ к гражданам, чью страну они представляют. 

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании. 

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Россия отрицает, что Навальный был отравлен и говорит, что Германия пока не предоставила никаких данных. 

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Теги:
россия, германия, навальный, em
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