США внесли в санкционный список двух россиян из-за кражи криптовалюты почти на 17 миллионов долларов

США ввели санкции против россиян Данила Потехина и Дмитрия Карасавиди за кражу криптовалюты на сумму 16,8 миллиона долларов в 2017-2018 годах. Об этом говорится на сайте Минфина США.

В сообщении сказано, что Потехин создавал фейковые домены, которые имитировали настоящие. Когда люди заходили на поддельные веб-сайты и вводили свои данные, злоумышленники похищали информацию и использовали ее для доступа к реальным счетам.

Карасавиди же занимался отмыванием. Он пытался скрыть источник средств, переводя их себе через несколько счетов, соощает Минфин США. В конце концов американские правоохранители отследили украденные деньги, их конфисковала Секретная служба страны.

Целью мошенников были клиенты двух американских поставщиков криптовалюты и одного зарубежного. «Казначейство будет продолжать использовать полномочия для преследования киберпреступников и по-прежнему привержено безопасному и надежному использованию новых технологий в финансовом секторе», — заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.