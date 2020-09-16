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№ 101 от 16 сентября 2020

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СМИ: российское посольство запросило у МИД ФРГ разрешение на посещение Навального

Общество232

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Посольство России в Берлине направило ноту в МИД Германии для обеспечения консульского доступа к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Коммерсант» без указания источника, а также собеседник Интерфакса.

По информации газеты, нота была направлена в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Ее 36-я статья предписывает, что консульские должностные лица могут иметь доступ к гражданам, чью страну они представляют. 

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании. 

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Россия отрицает, что Навальный был отравлен и говорит, что Германия пока не предоставила никаких данных. 

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Теги:
россия, германия, навальный, em
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