Суд в Ростове-на-Дону оправдал фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир». Еще семь человек получили сроки от 13 до 19 лет

Южный окружной военный суд приговорил семерых человек к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы по делу о крымском отделении «Хизб ут-Тахрир» (признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии), пишет «Грати».

Одного из фигурантов дела Эрнеса Аметова освободили в зале суда и признали за ним право на реабилитацию. Он говорил, что никогда не состоял в партии. Засекреченные свидетели обвинения утверждали, что он публично объявлял о выходе из нее, но сам Аметов это отрицал.

Марлену Асанову дали 19 лет колонии строгого режима, Мемету Белялову — 18, Тимуру Ибрагимову — 17, им вменялась ч. 1 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Другие фигуранты получили следующие сроки: Сервер Зекирьяев — 13 лет, Сервер Мустафаев — 14, Сейран Салиев — 16, Эдем Смаилов — 13. Им вменялось участие в террористической организации (ч.2 той же статьи).

Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году. При этом правозащитники отмечали, что она не призывает к насильственной смене власти, не запрещена на Украине и в большинстве европейских стран.