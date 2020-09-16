Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 39: Колесниковой предъявили обвинение

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 101 от 16 сентября 2020

Читать номер

Суд в Ростове-на-Дону оправдал фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир». Еще семь человек получили сроки от 13 до 19 лет

Общество6

6
 

Южный окружной военный суд приговорил семерых человек к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы по делу о крымском отделении «Хизб ут-Тахрир» (признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии), пишет «Грати». 

Одного из фигурантов дела Эрнеса Аметова освободили в зале суда и признали за ним право на реабилитацию. Он говорил, что никогда не состоял в партии. Засекреченные свидетели обвинения утверждали, что он публично объявлял о выходе из нее, но сам Аметов это отрицал.

Марлену Асанову дали 19 лет колонии строгого режима, Мемету Белялову  — 18, Тимуру Ибрагимову — 17, им вменялась ч. 1 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Другие фигуранты получили следующие сроки: Сервер Зекирьяев — 13 лет, Сервер Мустафаев — 14, Сейран Салиев — 16, Эдем Смаилов — 13. Им вменялось участие в террористической организации (ч.2 той же статьи). 

Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году. При этом правозащитники отмечали, что она не призывает к насильственной смене власти, не запрещена на Украине и в большинстве европейских стран. 

Теги:
крым, em, приговор, хизб ут-тахрир

Новосибирский депутат, избранный с помощью «Умного голосования», объявил о вступлении в «Единую Россию»

Политика1 848

Иван Жилинспецкор

1 848
 

Новоизбранный депутат городского совета Новосибирска Алексей Мухарицын, которого на выборах, благодаря проекту «Умное голосование» Алексея Навального, поддержали сторонники оппозиции, объявил о присоединении к фракции «Единой России».

«Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию “Единой России”», – заявил он в разговоре с корреспондентом «Московского комсомольца».

По словам Мухарицына, никаких обязательств перед участниками «Умного голосования» он не имеет, и даже наоборот – уверен, что это он «поддержал «Умное голосование». «Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по интернету неизвестно от кого», – сказал депутат.

Всего в городской совет Новосибирска прошло 14 кандидатов от «Умного голосования». «Единая Россия» получила 22 места.

Теги:
единая россия, умное голосование, новосибирск
Больше интересного в вашей ленте
Рудова в купальнике восхитила фигурой
Вы будете видеть меньше такого
Microsoft подняла со дна океана дата-центр и сделала выводы
Вы будете видеть меньше такого
Тест: вы очень умный или очень глупый человек?
Вы будете видеть меньше такого
Узбекистан - Как выглядит местный вещевой рынок? Посмотрели, что можно купить на базаре в Бухаре (отзыв)
Вы будете видеть меньше такого
Внуку достался фотоархив деда в наследство. Теперь он обладатель коллекции редких снимков полувековой давности
Вы будете видеть меньше такого
Товарищ показал забетонированную в пирс подводную лодку. Пролезли внутрь через узкий люк. Делюсь фотографиями
Вы будете видеть меньше такого
Названы простые способы заснуть, если внезапно проснулся ночью
Вы будете видеть меньше такого
На Урале пойдет снег. Готовиться к ранним заморозкам рекомендуют синоптики
Вы будете видеть меньше такого
Опубликованы фото самого большого кроссовера Volkswagen
Вы будете видеть меньше такого
Татьяна Арнтгольц: первый брак неудачный, новый муж актрисы – красавец-актер
Вы будете видеть меньше такого
Почему нужно вытаскивать приборы из розетки?
Вы будете видеть меньше такого
Медведева прокомментировала возвращение в группу Тутберидзе
Вы будете видеть меньше такого
Повстречала в лесу полсотни грибников, у всех полные корзины до верху: сами набрали прилично, показываю
Вы будете видеть меньше такого
Сшила тёплую и уютную куртку из ненужных вещей. Показываю весь процесс
Вы будете видеть меньше такого
Синоптики рассказали о погоде в Москве в октябре
Вы будете видеть меньше такого
Дал знакомому попользоваться бетономешалкой, как так можно относиться к чужим вещам?
Вы будете видеть меньше такого
Как не выглядеть старомодно. Новые стрижки для женщин. Часть 104
Вы будете видеть меньше такого
Черная Ветка
Вы будете видеть меньше такого
Это не драма! Лариса Вербицкая рассказала о достойном старении
Вы будете видеть меньше такого
В память о Светлане и её сумасшедшей нити
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera