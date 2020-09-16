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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Суд в Ростове-на-Дону оправдал фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир». Еще семь человек получили сроки от 13 до 19 лет
Южный окружной военный суд приговорил семерых человек к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы по делу о крымском отделении «Хизб ут-Тахрир» (признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии), пишет «Грати».
Одного из фигурантов дела Эрнеса Аметова освободили в зале суда и признали за ним право на реабилитацию. Он говорил, что никогда не состоял в партии. Засекреченные свидетели обвинения утверждали, что он публично объявлял о выходе из нее, но сам Аметов это отрицал.
Марлену Асанову дали 19 лет колонии строгого режима, Мемету Белялову — 18, Тимуру Ибрагимову — 17, им вменялась ч. 1 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Другие фигуранты получили следующие сроки: Сервер Зекирьяев — 13 лет, Сервер Мустафаев — 14, Сейран Салиев — 16, Эдем Смаилов — 13. Им вменялось участие в террористической организации (ч.2 той же статьи).
Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году. При этом правозащитники отмечали, что она не призывает к насильственной смене власти, не запрещена на Украине и в большинстве европейских стран.
Теги:крым, em, приговор, хизб ут-тахрир
Новосибирский депутат, избранный с помощью «Умного голосования», объявил о вступлении в «Единую Россию»
Иван Жилинспецкор
Новоизбранный депутат городского совета Новосибирска Алексей Мухарицын, которого на выборах, благодаря проекту «Умное голосование» Алексея Навального, поддержали сторонники оппозиции, объявил о присоединении к фракции «Единой России».
«Во время избирательной кампании я собрал очень много наказов. Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию “Единой России”», – заявил он в разговоре с корреспондентом «Московского комсомольца».
По словам Мухарицына, никаких обязательств перед участниками «Умного голосования» он не имеет, и даже наоборот – уверен, что это он «поддержал «Умное голосование». «Люди голосовали за меня, потому что они меня знают и верят в то, что я могу для них что-то сделать. А не потому, что они получили команду по интернету неизвестно от кого», – сказал депутат.
Всего в городской совет Новосибирска прошло 14 кандидатов от «Умного голосования». «Единая Россия» получила 22 места.