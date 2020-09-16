Лукашенко попросил у Путина дополнительной военной помощи

Александр Лукашенко заявил, что Россия согласилась предоставить Беларуси всю необходимую помощь с военными учениями и оружием. Об этом Лукашенко сообщил государственному агенству БелТа.

Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным продолжить военные учения «Славянское братство» на территории Беларуси, а также выработать план новых, «не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет».

«Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти», — добавил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Лукашенко не просил поставить новые российские вооружения. «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что происходящие сейчас события в Беларуси Запад подготавливал на протяжении десяти лет. Во вмешательстве в политику страны президент Беларуси подозревает США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. «Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян», — считает он. Однако Лукашенко подчеркнул, что «мы» (Беларусь и Россия) не позволим реализоваться «сценарию по уничтожению страны».

Ранее бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» пообещала Лукашенко гарантию безопасности, если тот «мирно уйдет». Тихановская также прокомментировала кредит на $1,5 млрд, который Путин предложил предоставить Лукашенко во время переговоров в Сочи. Бывший кандидат в президенты Беларуси считает, что деньги пойдут на агрессивные разгоны протестов.

Второй месяц в Беларуси продолжаются бессрочные акции протеста после президентских выборов. Участники обвиняют власти в фальсификации итогов голосования и требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Акции сопровождаются крайне жестокими действиями ОМОНа, задержаниями и пытками протестующих. Некоторые ведущие государственных телеканалов и работники милиции уходят со своих постов в знак солидарности с участниками акций.