Ингушского журналиста Рашида Майсигова приговорили к трем годам колонии по делу о хранении наркотиков

Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор бывшему автору оппозиционного издания «Фортанга» Рашиду Майсигову по делу о хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат журналиста Магомед Аушев.

Майсигова приговорили к трем годам колонии общего режима. Однако под стражей журналист будет находиться два года и три месяца, так как ему засчитали время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.

По словам адвоката, ходатайства, которые подавала защита, были рассмотрены, но не были удовлетворены. В частности, защите было отказано в проведении дополнительных судебно-криминалистических экспертиз «с формулировкой, что экспертизы, проведенные ФСБ никогда не вызывают сомнения», рассказал Аушев.

Адвокат также сообщил, что он и его коллега просили признать недействительными признательные показания Майсигова, полученные под пытками. Сам журналист в своем последнем слове вину не признал и сказал, что дело сфабриковано из-за его журналистской деятельности.

Рашида Майсигова задержали в Ингушетии июле прошлого года. Журналист, работая в оппозиционном издании «Фортанга», активно освещал протесты в регионе из-за соглашения о границе с Чечней. Он рассказывал, что начал получать угрозы. 13 июля 2019 года к нему домой ворвались силовики. В ходе обыска у Майсигова нашли наркотические вещества и «листовки про Грузию», которые могли призывать о присоединении к ней Ингушетии.

Софья Кругликова