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№ 101 от 16 сентября 2020

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Во Франции экс-главу ВФЛА приговорили к трем годам тюрьмы по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов

Спорт35

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Суд в Париже приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает ТАСС.

Балахничева и бывшего тренера национальной сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова обвиняли в том, что они заплатили бывшему главе IAAF Ламину Диаку за сокрытие положительных допинг-тестов российских спортсменов. Самого Диака приговорили к четырем годам, признав виновным в коррупции, злоупотреблении доверием и отмывании денег в составе преступной группировки.

Мельников по этому делу получил два года тюрьмы. Сейчас оба российских функционера находятся в международном розыске. Они не согласны с предъявленными обвинениями и намерены обжаловать приговор.

Президент ВФЛА Валентин Балахничев ушел в отставку в феврале 2015 года — после обвинений со стороны Международного антидопингового агентства (WADA) о создании в России государственной системы поддержки допинга. В ноябре того же года Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций лишила ВФЛА членства, а в январе 2016-го — пожизненно дисквалифицировала Балахничева из-за обвинений в коррупции.

Теги:
допинг, ВФЛА, коррупция
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