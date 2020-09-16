Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков оштрафовал молодую пару за пикеты в поддержку союзного государства между Россией и Беларусью. На Юлию Таймасову и ее молодого человека Станислава Шелеста составили протоколы по статье 20.2 ч.5 КОАП РФ (нарушения при проведении публичных мероприятий) за акцию у отделения посольства Беларуси в Екатеринбурге.

В 5:30 утра 17 августа молодые люди принесли к диппредставительству два плаката в поддержку союзного государства между Россией и Беларусью. На одном из них был от руки написан стих неизвестного автора: «Пусть есть сомнения и страх, что правда затерялась где-то, то время мысли показать размах и лишь в союзе требовать ответа!». Второй плакат представлял из себя слово «Союз», под которым был прикреплен бантик из ленточек, соответствующих цветам государственных флагов России и Беларуси — зеленой, красной, белой и синей.

Сотрудники полиции усмотрели нарушение в том, что молодые люди не подавали уведомление об акции в Министерство общественной безопасности и «нарушили временные рамки», так как проводить публичные мероприятия можно только с 7 часов утра.

Один из членов полицейского экипажа, проводивших задержание, заявил в зале суда, что молодые люди нарушили закон, так как «разместили сами себя и плакаты рядом с пикетируемым объектом». «Если бы человек был один, то это был бы одиночный пикет, — но их было двое», — сказал он в суде.

В итоге обоим активистам присудили штрафы в 10 000 рублей. Сами молодые люди расценивают свою акцию не как пикет, а как перформанс, а принесенные плакаты называют «артобъектами». В зале суда они заявили, что намеревались лишь их повесить на металлические ограждение и сразу уйти, однако к ним тут же подошли сотрудники полиции и забрали паспорта для установления личности. Ожидая, пока им вернут паспорта, молодые люди простояли под дождем у посольства несколько часов, а затем были доставлены в отдел по исполнению административного законодательства ГУ МВД по Екатеринбургу для составления протоколов об административном правонарушении. Протокол был оформлен лишь в 11 часов дня.

Интересы задержанных в суде представляли правозащитники Андрей Щукин и Дарья Беляева. По словам Щукина, молодые люди готовы оплатить штрафы и не собираются обжаловать решения суда.

Елена Шукаева, специально для «Новой»