Мишустин анонсировал упрощение визового режима для иностранных родственников россиян

В ближайшее время иностранцы, чьи родственники являются гражданами России, смогут в упрощенном порядке оформить визы в Россию сроком до одного года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», — сказал премьер на заседании кабмина.

По словам Мишустина, после внесения поправок в соответствующие законы, иностранцы смогут оформить долгосрочные частные визы на основании простого письменного заявления гражданина России.

«Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы», — отметил он.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса президент Владимир Путин 18 апреля подписал указ, позволяющий иностранцам остаться в России и не продлевать визы и ВНЖ, если эти срок действия этих документов истекал до 15 июня. Позже президент продлил этот срок до 15 сентября.