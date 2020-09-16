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№ 101 от 16 сентября 2020

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Мишустин анонсировал упрощение визового режима для иностранных родственников россиян

Политика71

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В ближайшее время иностранцы, чьи родственники являются гражданами России, смогут в упрощенном порядке оформить визы в Россию сроком до одного года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», — сказал премьер на заседании кабмина.

По словам Мишустина, после внесения поправок в соответствующие законы, иностранцы смогут оформить долгосрочные частные визы на основании простого письменного заявления гражданина России. 

«Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы», — отметил он.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса президент Владимир Путин 18 апреля подписал указ, позволяющий иностранцам остаться в России и не продлевать визы и ВНЖ, если эти срок действия этих документов истекал до 15 июня. Позже президент продлил этот срок до 15 сентября.

Теги:
россия, визы, мишустин

Избранный губернатор Архангельской области запретил журналистам транслировать его пресс-конференцию

Политика395

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Победивший на губернаторских выборах в Архангельской области Александр Цыбульский запретил журналистам вести трансляцию его первой пресс-конференции. Об этом сообщает портал 29.ru. 

Главный редактор издания Елена Ионайтис перед началом мероприятия уведомила Цыбульского, что будет транслировать пресс-конференцию в прямом эфире через Инстаграм.  Тот возразил, что такие вопросы нужно согласовывать с его пресс-службой заранее. А также добавил, что другим СМИ уже отказали в аналогичных просьбах.

Ранее самый популярный в регионе сайт (входит в Сеть городских порталов) всегда транслировал брифинги руководителей области, а также вел стримы с мест событий.  Трансляция первого после выборов выступления нового губернатора также была заранее анонсирована.  Журналистам пришлось вести видеозапись пресс-конференции, редакция обещает сразу после завершения опубликовать ее без купюр. 

Напомним, единоросс Александр Цыбульский выиграл выборы в первом туре , набрав почти 70% голосов. Он проиграл лишь в Ленском районе, где строится мусорный полигон на станции Шиес, и в Ненецком автономном округе, который возглавлял до весны 2020 года. Явка на выборах составила 30%. 

Теги:
журналисты, архангельская область, цыбульский
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