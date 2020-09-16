Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 39: Шойгу прилетел в Минск

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 101 от 16 сентября 2020

Читать номер

Избранный губернатор Архангельской области запретил журналистам транслировать его пресс-конференцию

Политика4

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

4
 

Победивший на губернаторских выборах в Архангельской области Александр Цыбульский запретил журналистам вести трансляцию его первой пресс-конференции. Об этом сообщает портал 29.ru. 

Главный редактор издания Елена Ионайтис перед началом мероприятия уведомила Цыбульского, что будет транслировать пресс-конференцию в прямом эфире через Инстаграм.  Тот возразил, что такие вопросы нужно согласовывать с его пресс-службой заранее. А также добавил, что другим СМИ уже отказали в аналогичных просьбах.

Ранее самый популярный в регионе сайт (входит в Сеть городских порталов) всегда транслировал брифинги руководителей области, а также вел стримы с мест событий.  Трансляция первого после выборов выступления нового губернатора также была заранее анонсирована.  Журналистам пришлось вести видеозапись пресс-конференции, редакция обещает сразу после завершения опубликовать ее без купюр. 

Напомним, единоросс Александр Цыбульский выиграл выборы в первом туре , набрав почти 70% голосов. Он проиграл лишь в Ленском районе, где строится мусорный полигон на станции Шиес, и в Ненецком автономном округе, который возглавлял до весны 2020 года. Явка на выборах составила 30%. 

Теги:
журналисты, архангельская область, цыбульский
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera