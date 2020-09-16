Избранный губернатор Архангельской области запретил журналистам транслировать его пресс-конференцию

Победивший на губернаторских выборах в Архангельской области Александр Цыбульский запретил журналистам вести трансляцию его первой пресс-конференции. Об этом сообщает портал 29.ru.

Главный редактор издания Елена Ионайтис перед началом мероприятия уведомила Цыбульского, что будет транслировать пресс-конференцию в прямом эфире через Инстаграм. Тот возразил, что такие вопросы нужно согласовывать с его пресс-службой заранее. А также добавил, что другим СМИ уже отказали в аналогичных просьбах.

Ранее самый популярный в регионе сайт (входит в Сеть городских порталов) всегда транслировал брифинги руководителей области, а также вел стримы с мест событий. Трансляция первого после выборов выступления нового губернатора также была заранее анонсирована. Журналистам пришлось вести видеозапись пресс-конференции, редакция обещает сразу после завершения опубликовать ее без купюр.

Напомним, единоросс Александр Цыбульский выиграл выборы в первом туре , набрав почти 70% голосов. Он проиграл лишь в Ленском районе, где строится мусорный полигон на станции Шиес, и в Ненецком автономном округе, который возглавлял до весны 2020 года. Явка на выборах составила 30%.