Правительство Израиля решило закрыть школы из-за роста заболеваемости коронавирусом

Кабинет министров Израиля во время видеоконференции окончательно решил закрыть школы и детские сады с 17 сентября из-за угрозы распространения COVID-19. Исключением станут образовательные учреждения для детей с особыми потребностями. Об этом сообщается на сайте здравоохранения Израиля.

Таким образом, правительство прислушалось к рекомендации Минздрава и главы штаба по борьбе с распространением коронавируса профессора Рони Гамзо о срочной приостановке работы системы образования. Ранее Гамзо потребовал немедленно закрыть образовательные учреждения, как минимум, для учащихся пятых классов и выше.

Против предложения закрыть школы выступили министр образования, министр труда и социального обеспечения, а также министр по вопросам высшего и комплиментарного образования и водных ресурсов. Так, по словам министра образования Йоава Галанта, ученики израильских школ не являются причиной болезней.

Решение о введение карантина связано с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. По данным Минздрава страны, за сутки в Израиле выявили более 5,5 тысяч новых заболевших COVID-19. Общее число заразившихся в стране достигло 166 тысяч человек. В мае, после введения тотального карантина, число заболевших вирусом снизилось до минимума. Летом ситуация обострилась, а с открытием учебных заведений прирост заболевших достиг пика.

13 сентября правительство Израиля утвердило повторное введение всеобщего карантина в стране с 18 сентября в канун еврейского Нового года — Рош-ха-Шана. Среди мер, введенных властями, — закрытие учебных заведений, ресторанов и кафе, торговых и бизнес-центров, а также бассейнов и фитнес-клубов. Помимо этого, людям запретят отходить от дома дальше, чем на 500 метров, в помещении — собираться группами более 10 человек, на улице — более 20. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ограничения могут продлиться более трех недель.