Пираты из Экваториальной Гвинеи угрожают убивать захваченных крымских моряков

Пираты, захватившие в плен троих моряков из Севастополя и Симферополя, потребовали от их родственников выкуп, а в случае невыполнения требований пообещали убивать их по одному. Об этом сообщает телеканал «Перый Севастопольский».

Российские моряки захвачены пиратами и удерживаются на территории Нигерии с мая этого года. Они содержатся в палаточном лагере на берегу океана несколько месяце, а их точное местонахождение неизвестно.

Супруга электромеханика Алексея Перфильева, похищенного с Rio Mitong, сообщила, что 14 сентября получила сообщение от пиратов. «Мадам, передайте компании, что мы держим этих людей пять месяцев. Если представители компании не свяжутся с нами сегодня или завтра, мы начнём убивать по одному. Мы не можем больше держать команду», — говорилось в сообщении.

Также пираты удерживают старшего механика Валентина Нечая из Севастополя и Вячеслава Сечина из Симферополя. По словам родственников похищенных, не смотря на все обращения в МИД, Следственный комитет, ФСБ, профсоюз моряков России, приемную уполномоченного по правам человека и в приемную Путина, никаких сдвигов пока не произошло. Ведомства, по словам родственников, присылают отписки, в которых сообщается, что «ситуация на контроле» и «ведутся переговоры». В ответе омбудсмена Татьяны Москальковой сообщается, что представителя компании судовладельца, который вез выкуп, арестовали власти Нигерии.

Напомним, 9 мая 2020 года в Гвинейском заливе пираты напали на два судна с россиянами на борту. В 40 километрах от столицы Экваториальной Гвинеи Малабо пираты похитили россиян с судна Rio Mitong, при этом двое членов экипажа были ранены и попали в госпиталь, а у похищенного Алексея Перфильева было ранение в ногу.