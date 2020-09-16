На директора тюменской школы, где учеников к годовщине Беслана «взяли в заложники», завели административное дело

Прокуратура города Ишим Тюменской области провела проверку по факту проведения в школе № 2 урока «по борьбе с терроризмом», в ходе которого учеников «взяли в заложники». В отношении директора школы Татьяны Изох возбуждено административное дело по статье «Нарушение предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся» (ч. 2 ст. 5.57 КоАП).

Фото: паблик «Ишим пере Подслушано»

«Установлено, что 4 сентября 2020 года в средней школе № 2 г. Ишима с учащимися 5 класса проведено внеурочное учебно-тренировочное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вместе с тем концепция указанного мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Прокурорское представление также вынесено главе Ишима Федору Шишкину.

В ходе урока «по борьбе с терроризмом» в аудиторию, где у пятиклассников проходили занятия по технологии, ворвались трое человек в камуфляже. Они объявили, что «берут детей в заложники». Одному из учеников после этого стало плохо, из-за проблем с сердцем ему пришлось вызывать «скорую». Увидев, что урок пошел не по плану, «террористы» сняли маски и объяснили детям, что являются кадетами, и что их целью было выявить правильные и неправильные реакции учеников на «захват».

В группе школы № 2 «Вконтакте» о произошедшем говорилось, как о «необычном уроке». Он упоминался в ряду других мероприятий, проведенных к годовщине трагедии в Беслане.