Прокуратура Софии назвала имена россиян, обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена в 2015 году

Прокуратура Софии предоставила информацию о досудебном производстве по делу о покушении на умышленное убийство в апреле 2015 года трех болгарских граждан — бизнесмена Эмилиана Гебрева, его сына Христо Гебрева, а также сотрудника фирмы Гебрева Валентина Тахчиева. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Первоначально в ходе досудебного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России: Георгию Горшкову 1977 года рождения, Сергею Павлову 1982 года рождения и Сергею Федотову 1973 года рождения. Ведомство установило, что все трое въехали на территорию Болгарии 15 февраля 2015 года тремя разными рейсами через аэропорт Софии. Ведомство рассказало, что впоследствии установило подлинные имена обвиняемых — Егор Гордиенко (мнимый Георгий Горшков), Сергей Лютенко (Сергей Павлов) и Денис Сергеев (Сергей Федотов).

В ходе расследования были проведены многочисленные проверки гостиничных номеров, которыми они пользовались. Осмотры проводились и в трехкомнатной квартире, расположенной в столице, которую использовали Горшков (Гордиенко) и Федотов (Сергеев), а также на автостоянке, где были найдены доказательства совершения преступления.

Помимо этого, прокуратура установила автомобили, которые обвиняемые арендовали во время пребывания в стране. По запросу софийской прокуратуры троих россиян Интерпол объявил в международный розыск. После выяснения их имен ведомство внесло необходимые изменения в документы.

«Несмотря на эти процессуальные действия, имеется препятствие для передачи этих лиц болгарским властям, поскольку существует правовая норма, запрещающая выдачу российских граждан с территории Российской Федерации в другую страну», — говорится в сообщении.

Прокуратура также уточнила, что производство по делу об отравлении Гебрева на прекращено, а приостановлено. Сам бизнесмен жаловался на то, что болгарские власти пытаются замять дело. «На данный момент все возможные действия следствия на территории страны проведены. Запросы о международной правовой помощи отправлены в разные страны. Их ответы ожидаются, и некоторые из них связаны с установлением местонахождения подследственных», — заявила софийская прокуратура.

Как сообщали ранее СМИ, Горшков (Гордиенко) ранее работал под дипломатическим прикрытием в российском представительстве при ВТО в Женеве, и это первый случай, когда действующего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обвинению в покушении на убийство. Он, по данным расследователей, участвовал также в спецоперации по отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В покушении в британском Солсбери, как утверждали СМИ, участвовал также и Федотов (Сергеев).