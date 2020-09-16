Россия заявила о несостыковках и направила в Европарламент вопросы по ситуации с Навальным

Постпредство России при Евросоюзе заявило о несостыковках в обвинении Москвы по ситуации с политиком Алексеем Навальным и направило в Европарламент вопросы. Об этом сообщается на сайте постпредства.

В сообщении всего девять вопросов, среди которых:

«Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального с использованием вещества из группы "Новичок", попадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, а затем — сделать все возможное для его спасения и отправки на лечение в Германию, где "Новичок" был идентифицирован?»;

«Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, учитывая, что реальный уровень его популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу, проведенному в июле 2020 года независимым негосударственным общественным опросом и социологической исследовательской организацией «Левада-центр»?»;

«Почему правительство Германии так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа, проведенного специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, если Берлин уверен, что господин Навальный был отравлен?».

Представительство призвало официальных лиц ЕС и членов Европарламента изучить вопросы на фоне предстоящих дебатов. В постпредстве считают, что политические заявления, сделанные, когда политик был еще в коме, несовместимы с утверждениями о том, что какие-либо доказательства отравления Навального могут быть переданы в Россию только с его согласия.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен и говорят, что Германия пока не предоставила никаких данных. Институт в Мюнхене, который обнаружил следы вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Навального, объяснял, что не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из-за секретности.