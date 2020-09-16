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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 101 от 16 сентября 2020

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СК создал специальный штаб в рамках борьбы с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории

Общество3

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Следственный комитет создал специальный штаб для архивных и поисковых работ, чтобы бороться с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин. 

В состав штаба включили представителей СК и других ведомств, а также общественных организаций. «Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», — заявил Бастрыкин.

Следственный комитет в этом году завел несколько уголовных дел о реабилитации нацизма из-за публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. По одному из них приговор уже вынесен — жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ, так как он опубликовал изображение Андрея Власова — советского генерала, перешедшего во время Великой Отечественной войны на сторону гитлеровской Германии. 

Теги:
история, следственный комитет, em

Минфин предложил поднять акциз на табак на 20% в 2021 году

Экономика136

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Минфин предложил повысить акциз на табак на 20% в следующем году, чтобы компенсировать бюджетные расходы, выросшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства. Документ одобрили на комиссии по законопроектной деятельности и рассмотрят на заседании правительства.

Налоговый кодекс уже предусматривает рост акцизов на сигареты и никотиносодержащую продукцию, но на 4%. Сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 рублей за тысячу штук, в следующем году она должна была вырасти до 2045 рублей, ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 рублей за штуку. Однако Минфин предлагает повысить ставку акциза в 2021 году до 2359 рублей — на сигареты и до 60 рублей — на вейпы и электронные сигареты.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — объяснил инициативу представитель Минфина.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что повышение акциза повлечет за собой рост цен в среднем до 140 рублей за пачку сигарет. Олег Барвин из British American Tobacco отметил, что в абсолютных цифрах это может стать самым большим повышением акциза на сигареты за всю историю табачной отрасли в России. 

В августе в Минздраве предлагали повысить акциз на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Там отмечали, что нерешенным также остается вопрос, в частности, о поднятии минимального возраста для продажи табака до 21 года. 

Теги:
минфин, сигареты, табак, акцизы, em
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