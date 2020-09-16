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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
СК создал специальный штаб в рамках борьбы с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории
Следственный комитет создал специальный штаб для архивных и поисковых работ, чтобы бороться с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.
В состав штаба включили представителей СК и других ведомств, а также общественных организаций. «Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», — заявил Бастрыкин.
Следственный комитет в этом году завел несколько уголовных дел о реабилитации нацизма из-за публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. По одному из них приговор уже вынесен — жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ, так как он опубликовал изображение Андрея Власова — советского генерала, перешедшего во время Великой Отечественной войны на сторону гитлеровской Германии.
Теги:история, следственный комитет, em
Минфин предложил поднять акциз на табак на 20% в 2021 году
Минфин предложил повысить акциз на табак на 20% в следующем году, чтобы компенсировать бюджетные расходы, выросшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства. Документ одобрили на комиссии по законопроектной деятельности и рассмотрят на заседании правительства.
Налоговый кодекс уже предусматривает рост акцизов на сигареты и никотиносодержащую продукцию, но на 4%. Сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 рублей за тысячу штук, в следующем году она должна была вырасти до 2045 рублей, ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 рублей за штуку. Однако Минфин предлагает повысить ставку акциза в 2021 году до 2359 рублей — на сигареты и до 60 рублей — на вейпы и электронные сигареты.
«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — объяснил инициативу представитель Минфина.
Опрошенные РБК эксперты отметили, что повышение акциза повлечет за собой рост цен в среднем до 140 рублей за пачку сигарет. Олег Барвин из British American Tobacco отметил, что в абсолютных цифрах это может стать самым большим повышением акциза на сигареты за всю историю табачной отрасли в России.
В августе в Минздраве предлагали повысить акциз на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Там отмечали, что нерешенным также остается вопрос, в частности, о поднятии минимального возраста для продажи табака до 21 года.