Минфин предложил поднять акциз на табак на 20% в 2021 году

Минфин предложил повысить акциз на табак на 20% в следующем году, чтобы компенсировать бюджетные расходы, выросшие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства. Документ одобрили на комиссии по законопроектной деятельности и рассмотрят на заседании правительства.

Налоговый кодекс уже предусматривает рост акцизов на сигареты и никотиносодержащую продукцию, но на 4%. Сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 рублей за тысячу штук, в следующем году она должна была вырасти до 2045 рублей, ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 рублей за штуку. Однако Минфин предлагает повысить ставку акциза в 2021 году до 2359 рублей — на сигареты и до 60 рублей — на вейпы и электронные сигареты.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — объяснил инициативу представитель Минфина.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что повышение акциза повлечет за собой рост цен в среднем до 140 рублей за пачку сигарет. Олег Барвин из British American Tobacco отметил, что в абсолютных цифрах это может стать самым большим повышением акциза на сигареты за всю историю табачной отрасли в России.

В августе в Минздраве предлагали повысить акциз на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Там отмечали, что нерешенным также остается вопрос, в частности, о поднятии минимального возраста для продажи табака до 21 года.