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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 101 от 16 сентября 2020

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Что произошло за ночь 16 сентября. Коротко

Общество883

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  • Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии после того, как его утвердил парламент страны. Кандидатуру 71-летнего политика поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты и 142 из 245 — в верхней. Ожидается, что в ближайшее часы Суга объявит новый состав кабмина. Его предшественник Синдзо Абэ подал в отставку этим летом в связи с ухудшением здоровья.
  • Минфин предложил повысить на 20% акциз на табачную продукцию в следующем году, говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс. Это объясняется попыткой компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса. Опрошенные РБК участники рынка уверены, что повышение акциза приведет к росту розничных цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку сигарет, из-за чего часть потребителей перейдет на нелегальную продукцию.
  • В США вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель, заявил президент Дональд Трамп. По словам президента, вакцину смогут зарегистрировать так быстро благодаря ему и его действиям. «Предыдущей администрации потребовались бы годы, чтобы зарегистрировать вакцину и получить все необходимые разрешения»,— подчеркнул Трам в интервью телеканалу ABC, взятом в преддверии выборов.
  • В Москве от коронавируса скончались еще 10 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 5 016.

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Теги:
коронавирус, nt
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