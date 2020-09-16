Парламент Японии утвердил нового премьера страны

Парламент Японии утвердил нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии Есихидэ Сугу на должность премьер-министра. Об этом сообщает Kyodo.

Кандидатуру 71-летнего Суги поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты японского парламента, у которой по Конституции страны есть право решающего голоса при выборе главы правительства. В верхней палате он получил 142 голоса из 245.

В ближайшее часы Суга должен объявить новый состав кабмина. Планируется, что большинство министров из правительства прошлого премьера Синдзо Абэ сохранят свои места, среди них — министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отвечающий за развитие экономических связей с Россией.

Синдзо Абэ подал в отставку в конце августа из-за проблем со здоровьем. Он возглавлял кабмин Японии в течение восьми лет, что стало рекордом по времени пребывания на этой должности.