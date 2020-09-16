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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Парламент Японии утвердил нового премьера страны
Парламент Японии утвердил нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии Есихидэ Сугу на должность премьер-министра. Об этом сообщает Kyodo.
Кандидатуру 71-летнего Суги поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты японского парламента, у которой по Конституции страны есть право решающего голоса при выборе главы правительства. В верхней палате он получил 142 голоса из 245.
В ближайшее часы Суга должен объявить новый состав кабмина. Планируется, что большинство министров из правительства прошлого премьера Синдзо Абэ сохранят свои места, среди них — министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отвечающий за развитие экономических связей с Россией.
Синдзо Абэ подал в отставку в конце августа из-за проблем со здоровьем. Он возглавлял кабмин Японии в течение восьми лет, что стало рекордом по времени пребывания на этой должности.
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В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке «экстремистских» сайтов
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий блокировку сайтов в интернете из-за «экстремизма» без суда на основании заключения эксперта.
Изменения затронут закон «Об информации». Проект внесен законодательным собранием Башкирии и депутатом Госдумы от «Единой России» Рамзилом Ишсариным.
В законопроекте сообщается, что он был разработан «в целях устранения проблем, возникающих в ходе правоприменительной практики правоохранительных органов».
«Действующие механизмы регулирования не позволяют оперативно принять меры по своевременному ограничению доступа и блокировке интернет-ресурсов экстремистской, в том числе террористической, направленности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению составителей проекта, большое количество времени, с момента обнаружения экстремистского сайта и до его блокировки помогает «вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность».
После вступления закона в силу Роскомнадзор сможет вносить сайт в интернете в реестр запрещенных на основании «решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети интернет материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта признаки экстремистских материалов».
Впрочем, правительство не поддержало эту инициативу: в своем отрицательном заключении оно указало на противоречие нормам закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Напомним, сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских материалов. Сайты, не являющиеся СМИ, включаются в единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу в них усмотрит суд.