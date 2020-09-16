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№ 101 от 16 сентября 2020

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Парламент Японии утвердил нового премьера страны

Политика139

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Парламент Японии утвердил нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии Есихидэ Сугу на должность премьер-министра. Об этом сообщает Kyodo. 

Кандидатуру 71-летнего Суги поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты японского парламента, у которой по Конституции страны есть право решающего голоса при выборе главы правительства. В верхней палате он получил 142 голоса из 245. 

В ближайшее часы Суга должен объявить новый состав кабмина. Планируется, что большинство министров из правительства прошлого премьера Синдзо Абэ сохранят свои места, среди них — министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отвечающий за развитие экономических связей с Россией.

Синдзо Абэ подал в отставку в конце августа из-за проблем со здоровьем. Он возглавлял кабмин Японии в течение восьми лет, что стало рекордом по времени пребывания на этой должности. 

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В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке «экстремистских» сайтов

Общество894

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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий блокировку сайтов в интернете из-за «экстремизма» без суда на основании заключения эксперта.

Изменения затронут закон «Об информации». Проект внесен законодательным собранием Башкирии и депутатом Госдумы от «Единой России» Рамзилом Ишсариным.

В законопроекте сообщается, что он был разработан «в целях устранения проблем, возникающих в ходе правоприменительной практики правоохранительных органов».

«Действующие механизмы регулирования не позволяют оперативно принять меры по своевременному ограничению доступа и блокировке интернет-ресурсов экстремистской, в том числе террористической, направленности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению составителей проекта, большое количество времени, с момента обнаружения экстремистского сайта и до его блокировки помогает «вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность».

После вступления закона в силу Роскомнадзор сможет вносить сайт в интернете в реестр запрещенных на основании «решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети интернет материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта признаки экстремистских материалов».

Впрочем, правительство не поддержало эту инициативу: в своем отрицательном заключении оно указало на противоречие нормам закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Напомним, сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских материалов. Сайты, не являющиеся СМИ, включаются в единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу в них усмотрит суд.

Теги:
экстремизм, роскомнадзор, ng
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