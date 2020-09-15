В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке «экстремистских» сайтов

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий блокировку сайтов в интернете из-за «экстремизма» без суда на основании заключения эксперта.

Изменения затронут закон «Об информации». Проект внесен законодательным собранием Башкирии и депутатом Госдумы от «Единой России» Рамзилом Ишсариным.

В законопроекте сообщается, что он был разработан «в целях устранения проблем, возникающих в ходе правоприменительной практики правоохранительных органов».

«Действующие механизмы регулирования не позволяют оперативно принять меры по своевременному ограничению доступа и блокировке интернет-ресурсов экстремистской, в том числе террористической, направленности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению составителей проекта, большое количество времени, с момента обнаружения экстремистского сайта и до его блокировки помогает «вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность».

После вступления закона в силу Роскомнадзор сможет вносить сайт в интернете в реестр запрещенных на основании «решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети интернет материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта признаки экстремистских материалов».

Впрочем, правительство не поддержало эту инициативу: в своем отрицательном заключении оно указало на противоречие нормам закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Напомним, сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских материалов. Сайты, не являющиеся СМИ, включаются в единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу в них усмотрит суд.