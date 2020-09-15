ЕСПЧ обязал Россию выплатить жительнице Сочи пять тысяч евро по делу об изъятии земли перед Олимпиадой-2014

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро жительнице Сочи Нине Беловой по жалобе на изъятие земли перед Олимпиадой в 2014 году, сообщается на сайте ЕСПЧ.

По информации ЕСПЧ, в 2012 году Росимущество отсудило у Беловой земельный участок, чтобы построить там пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета. Верховный суд России постановил, что Белова недобросовестно приобрела землю, и аннулировал право собственности.

Белова жаловалась на то, что ее имущество было незаконно отнято у нее, и она потребовала справедливого судебного разбирательства. Она также заявила, что суды в России проводили слушания в ее отсутствие и не уведомляли ее о них.

ЕСПЧ, впрочем, не нашел нарушений права собственности, но признал нарушение права на справедливый суд, и постановил выплатить Беловой компенсацию морального вреда в 5,2 тысяч евро.

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Напомним, земельные участки под строительство объектов для сочинской Олимпиады, прошедшей в 2014 году, начали изымать в середине-конце 2000-ых («Новая» писала про это). При подготовке к олимпиаде были переселены около тысячи семей. Людям предлагали другое жилье или компенсацию. Однако некоторые участки государство выкупало под олимпийские нужды по цене ниже рыночной минимум в два раза.