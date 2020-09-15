Арестованный за мошенничество в 700 миллионов рублей чиновник из Ленобласти заявил, что потратил половину суммы на должность в мэрии Москвы

Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, который был арестован за мошенничество в 700 миллионов рублей и служебный подлог, заявил, что потратил половину похищенных денег на трудоустройство в мэрию Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Выборгского района.

«По словам Болучевского, 350 миллионов рублей из похищенной суммы он отдал знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств — обналичил», — говорится в пресс-релизе.

По информации агентства, Болучевский был уволен накануне в связи с утратой доверия. Он признал себя виновным.

Ранее Болучевский докладывал, что бюджет Выборга на 2020 год составляет 712 миллионов рублей. Таким образом, следствие вменяет ему хищение денежных средств, равных бюджету города на целый год.

Арестованный экс-чиновник проходит по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Потерпевшей стороной признана администрация Выборгского района.

Болучевский был арестован 14 сентября в Выборге. По данным следствия, он, занимая пост председателя комитета финансов Выборгского района, отчитался о выполненных в 2019 году работах, в том числе по капитальному ремонту и ремонтам заданий и помещений в Выборге. Однако работы, по версии следствия, не выполнялись.

Следствие также заявило, что Болучевский за эти работы перевел из бюджета более 700 миллионов рублей на счета подконтрольных юридических лиц.