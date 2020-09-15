В Москве Росгвардия сорвала показ фильма в поддержку Юлии Цветковой

Около 20 бойцов Росгвардии сорвали показ фильма в поддержку Юлии Цветковой на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила фем-активистка Дарья Серенко.

Как уточнил «МБХ медиа» куратор показа Андрей Паршиков, на Петровку поступил анонимный звонок о том, что во время показа фильма «Vulva 3.0» будет «пропаганда гомосексуализма». «Потом анонимку спустили в местный отдел. Начальник оттуда пришел на "Флакон"», —передает Паршиков.

По его словам, организаторам фильма сообщили, что ничего поделать не могут, потому что «раз на Петровку [звонок — ред.] поступил, то наряд по-любому придет и фильм вам сорвет»: «Единственный выход — дать нам [силовикам — ред.] просмотровую копию, чтобы мы посмотрели, удостоверились, но все равно ничего не гарантируем».

Напомним, 9 июня Юлии Цветковой предъявили обвинение по статье о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике во ВКонтакте «Монологи вагины». Три месяца, с ноября по март, Цветкова находилась под домашним арестом в рамках уголовного дела. 15 марта Комсомольский районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

На активистку также составили протоколы по статье о пропаганде гомосексуализма, в частности, за рисунок Цветковой с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи!».