У Администрации президента задержали семь человек, стоявших в очередь на пикет в поддержку жителей Беларуси

Во время одиночных пикетов у Администрации президента в поддержку жителей Беларуси и против поддержки Александра Лукашенко президентом России Владимиром Путиным задержали семь человек. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Всех отправили в автозак в доставили в ОВД «Китай-город». По словам задержанных, причину задержания им не сказали.

Члена «Открытой России» Сергея Зуева задержали с 13-летней дочерью. Ее тоже отправили в автозак.

Сергей Зуев с дочерью. Фото: avtozaklive

Напомним, Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко 14 сентября пообещал, что Москва выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Путин также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси и назвал этот шаг логичным и своевременным.

Беседа с Путиным состоялась на фоне масштабных протестов, которые проходят в Беларуси уже 38 день подряд. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков. Известно как минимум о четырех погибших участниках протеста, официально МВД Беларуси сообщало о трех.