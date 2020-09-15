Прокурор запросил до шести лет лишения свободы экс‑сотрудникам ярославской колонии. Они избивали осужденных с криком «Суслики бегут»

Во время заседания в Заволжском районном суде Ярославля прокурор запросил до шести лет лишения свободы для экс-сотрудников ИК-8 Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко, об этом сообщается в телеграм-канале «Ярославское дело». Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

Зиябову прокурор запросил шесть лет колонии общего режима, Никитенко — пять лет. Дополнительное наказание — лишить права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года и девять месяцев. Помимо этого, прокурор запросил лишить Зиябова звания майора внутренней службы, а Никитенко — старшего лейтенанта внутренней службы.

В конце июля 2020 года обоих обвиняемых освободили из-под стражи, при этом адвоката потерпевших даже не уведомили о планирующемся судебном заседании в областном суде. Зиябов и Никитенко вину не признают.

Напомним, экс‑сотрудникам ярославской колонии вменяют избиение осужденных в колонии №1 в ноябре 2016 года. «Новая газета» опубликовала видео, на котором заключенных заставляют бегать по коридору, вдоль которого выстроились более 10 сотрудников ФСИН. Надзиратели бьют заключенных под крики «Суслики бегут!» и «Плохо бегут!».

34-летний Зиябов, по подсчетам правозащитников, нанес удары как минимум троим заключенным, но свою вину он отрицает. После прогона сотрудник ФСИН избил скрученной и смоченной мочой простыней и полотенцем еще одного осужденного, удерживая его на столе.

Дело о пытках в ярославских колониях возбудили после публикации видеозаписей с регистраторов работников ФСИН. На этих кадрах, которые удалось достать юристам фонда «Общественный вердикт», были зафиксированы множество эпизодов насилия работников исправительных учреждений над осужденными.