Правозащитники потребовали от губернатора Петербурга снять запрет на проведение одиночных пикетов

Петербургские правозащитники направили обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом снять карантинные ограничения на проведение в городе публичных мероприятий в форме одиночного пикета.

«Мы считаем, что продление запрета […] ведет к чрезмерному ограничению свободы выражения, гарантированной статьей 29 Конституции Российской Федерации, — говорится в письме, подписанном Московской Хельсинкской группой, Amnesty International, Правозащитным центром «Мемориал» и редакцией «ОВД-Инфо».

На сайте change.org также появилась петиция за то, чтобы отменить запрет на одиночные пикеты в Санкт-Петербурге. Открыт сбор подписей эту за инициативу.

Напомним, 2 сентября Беглов внес поправки в постановление «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)», ослабив действующие с начала марта ограничения на проведение в Петербурге спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, «проводимых за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), при условии обеспечения использования зрителями указанных мероприятий средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Других публичных мероприятий эти послабления не коснулись. При этом, обращают внимание авторы письма, «одиночный пикет — очевидно самый безопасный способ публично выразить свое мнение в условиях пандемии. Возвращение возможности проводить одиночное пикетирование не создает угроз ни для участников таких мероприятий, ни для окружающих, но позволяет гражданам безопасно выражать свое мнение».

Ранее на «противоречащую конституционным гарантиям» практику по запрету одиночных пикетов уже обращал внимание Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Обращения к главе города направляли и другие общественные организации, например, Правозащитный совет и Гражданский контроль. Все эти инициативы Смольный пока оставил без ответа.