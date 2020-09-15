«Лишили базовых человеческих свобод»: жена колумниста «Новой» Виталия Шклярова — о его содержании в минском СИЗО

Хизер Шкляров, сотрудница Госдепартамента США и жена политтехнолога Виталия Шклярова, который находится под арестом в минском СИЗО, рассказала о его плохом самочувствии и запрете на обмен письмами. Заявление Хизер опубликовал BuzzFeed.

«Виталия подвергают невероятному психологическому давлению, его лишили базовых человеческих свобод, чтобы он оговорил себя», — сообщила она.

Хизер рассказала, что 8 сентября Шкляров стал себя плохо чувствовать, у него были боль в мышцах, недомогание и температура на протяжении нескольких дней. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и не стали его лечить. Ранее об этом рассказывал адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«В его камере круглосуточно горит свет и громко играет музыка, поэтому он не может нормально спать. Ему разрешают мыться только по средам, ставя перед ним ведро теплой воды. Его раздевали во время обысков, заставляли часами стоять голым в камере и не разрешали даже садиться на кровать в течение дня. У него сломан палец на ноге, но он даже адвокату боится рассказать, при каких обстоятельствах это произошло. Врачи его не лечат», — отметила Хизер.

Она также сообщила о том, что ей запретили обмениваться письмами с мужем. «Поначалу нам разрешали обмениваться письмами на русском через адвоката, но потом его обвинили в том, что он попытался передать мне записку на английском, и руководство СИЗО запретило ему со мной общаться. Теперь я могу только передавать ему записки через сотрудника консульства в Минске, которому недавно разрешили еженедельно посещать Виталия в тюрьме», —добавила Хизер.

Шклярова задержали 29 июля в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси. Правоохранители уверяли, что Шкляров помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Однако Шкляров отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». По этой статье предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.