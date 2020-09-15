Еще одного активиста «Другой России» приговорили к условному сроку по «челябинскому делу нацболов»

Ленинский районный суд Челябинска приговорил к трем годам условно активиста «Другой России» Михаила Просвирнина по «челябинскому делу нацболов».

Его признали виновным в организации ячейки «Национал-большевистской партии» (признана экстремистской и запрещена в России) и склонении к участию в ней (ст. 282.2 УК).

В незарегистрированной партии «Другая Россия» отметили, что все фигуранты получили условные сроки. «Мы считаем, что местное ФСБ решило не делать из ребят жертв режима. Сработала общественная огласка и солидарность — очевидно, в этот раз силовики посчитали невыгодным привлекать лишнее внимание к делу и решили поскорее его закончить», — заявили там.

«Другая Россия» также подчеркнула, что «условный срок легко может стать реальным», а фигуранты дела не состояли в запрещенной НБП, хотя суд признал их виновными. В партии предполагают, что «"челябинское дело" вполне может стать прецедентом для нового витка репрессий», и рассказали, что, по словам одного из фигурантов Артема Голубева, силовики пытались выбить из него показания против руководителей «Другой России».

Напомним, в июне челябинский суд арестовал троих активистов незарегистрированной партии по делу о продолжении деятельности запрещенной экстремистской организации. В поддержку фигурантов дела в августе проходили акции протеста в более чем 20 городах России. В конце августа Ленинский районный суд Челябинска признал виновным активиста Александра Крышку, приговорив его к 2,5 годам условно. В начале сентября тот же районный суд признал виновным Артема Голубева, он получил 4 года условно.