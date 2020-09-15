На белорусско-украинской границе застряли сотни паломников-хасидов

Паломники-хасиды застряли на украино-белорусской границе и ждут, когда их пустят на Украину, чтобы отпраздновать еврейский новый год (Рош ха-Шана) на могиле рабби Нахмана в Умани. Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил РИА Новости о примерно 1,5 тысячах паломниках на границе, по данным украинской стороны на 7:00 15 сентября, там было 690 хасидов.

Погранслужба Украины отмечает, что ожидает прибытия на белорусско-украинскую границу нескольких тысяч иностранцев. Въезд иностранцев на Украину ограничен с 29 августа для предотвращения распространения коронавируса.

Для переговоров с паломниками в нейтральную зону границы вчера приехал глава украинской погранслужбы Сергей Дейнеко. Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен соблюдать законы этой страны и правила, регулирующие пересечение госграницы.

Фото: фейсбук Государственной пограничной службы Украины

«Би-би-си» пишет, что находящиеся в нейтральной зоне хасиды не хотят ее покидать и еще надеются, что их пустят на Украину до начала празднования — 18 сентября. В ночь 15 сентября белорусский Красный крест предоставил паломникам теплые пледы, воду и палатки для детей, также им помогли и украинские еврейские организации, отмечает «Би-би-си».

Телеграм-канал «Пул Первого», который связывают с Александром Лукашенко, сообщил, что по его распоряжению хасидам на границе оказали помощь. Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил ситуацию с Дейнеко.

В этом году празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября. По поверию хасидов, тем, кто отпразднует его у могилы основателя течения цадика Нахмана, гарантирован счастливый год.