В Тюмени автора скандального видео с праздника силовиков обвинили в угрозе убийством

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении начальника ЧОП «Туман» Дениса Девкина, ставшего известным из-за видео, на котором он произносит лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» (движение признано экстремистским и запрещено в России) на празднике с участием сотрудников силовых структур.

Как сообщила «Новой газете» официальный представитель УМВД Тюмени Мария Новопашина, дело возбуждено по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

По информации 72.ru, потерпевшая – супруга Девкина. Источники издания утверждают, что он вывез ее на кладбище и угрожал травматическим пистолетом.

Видео, снятое Денисом Девкиным, стало причиной увольнения следователя тюменского управления СК Рафика Аглиуллина, а также замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области Артура Рузеева. Рузееву, правда, впоследствии удалось восстановиться на службе.

«Новая газета» ранее рассказывала подробности биографии Девкина, который в Тюмени известен по прозвищу «Денис Татарин». Мужчина в 2013 году был судим за нападение на кафе со стрельбой в сторону посетителей. За это его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Он возглавляет ЧОП «Туман», которое ранее размещало в сети объявления о наборе охраны «на объекты ГУВД».