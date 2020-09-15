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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

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№ 100 от 14 сентября 2020

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ОНК: в московском СИЗО-4 умерли двое арестованных

Общество2 314

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В столичном СИЗО-4 «Медведь» за два дня умерли двое заключенных. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, 34-летний мужчина совершил суицид, находясь на карантине. «Его ломало, он почти не ел, лежал, натянув капюшон и укрывшись одеялом», — рассказал Меркачевой его сокамерник, добавив, что умерший был наркозависимым, и ему никак не помогали — ни таблетками, ни разговорами с психологом.

Второй умерший, 40-летний мужчина, умер от цирроза печени в больнице. Его госпитализировали за день до смерти, что, по мнению члена ОНК, говорит об отказе сотрудников СИЗО обращать внимание на жалобы арестантов. «Цирроз это не инсульт и не инфаркт, не может быть, чтобы он развился внезапно», — пояснила Меркачева.

Теги:
москва, сизо, nt

Глава дипломатии ЕС предложил назвать санкционный режим за нарушение прав человека именем Навального

Политика2 526

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать санкционный режим за нарушение прав человека именем российского политика Алексея Навального, по аналогии со «списком Магнитского». Свое предложение Боррель озвучил на заседании.

«Мы продолжаем призывать Россию расследовать это преступление (отравление Навального — ред.) . И наконец о возможности введения санкций: по аналогии со "списком Магнитского" мы считаем возможным назвать этот режим санкций за нарушение прав человека именем Навального», — заявил он.

Напомним, самолет Томск — Москва, на котором летел оппозиционер, совершил 20 августа экстренную посадку в Омске, так как политику стало плохо на борту. Сейчас Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании. 

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Западные страны призывали Россию расследовать отравление политика и привлечь виновных в использовании химоружия к ответственности. В противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций.

Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен и говорят, что Германия пока не предоставила никаких данных. Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Навального, объяснял, что не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из-за секретности.

«Акт Магнитского» — большой список российских политиков, чиновников и бизнесменов, против которых западные страны ввели санкции. Его назвали в честь Сергея Магнитского, который был юристом фонда Hermitage Capital. Благодаря его расследованию стала известна схема вывода из России нескольких миллиардов рублей. В 2008 году Магнитского арестовали, а спустя почти год он умер в СИЗО при неизвестных обстоятельствах.

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Теги:
дипломатия, европа, навальный, em
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