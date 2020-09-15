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№ 100 от 14 сентября 2020

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Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и пообещал отправить туда отдельную миссию

Общество122

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Россия планирует отправить собственную космическую миссию на Венеру, где ученые нашли газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — сказал Рогозин, отметив, что миссии на Венеру включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 гг.

Рогозин также напомнил, что Россия готовится к совместной с США миссии «Венера-Д».

Накануне ученые из Массачусетса и Кардиффа опубликовали в журнале Nature исследование, в котором сообщили об обнаружении в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. 

«Обнаружение фосфина на Венере является одним из главных достижений в вопросе существования внеземной жизни. Пришло время сделать Венеру приоритетом», — написал в твиттере глава НАСА Джим Брайденстайн.

Теги:
планеты, роскосмос, рогозин

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Ивана Сафронова

Общество197

197
 

Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря 2020 года ареста советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Решение продлить на три месяца арест Сафронова принял в начале сентября Лефортовский суд Москвы. После этого стало известно, что следствие ограничило адвоката Ивана Павлова в комментариях по делу Сафронова, составив акт о том, что защитник предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» предлагали пойти на сделку со следствием, но он также от этого отказался.

Сафронов, адвокаты и его бывшие коллеги уверены, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью. ФСБ это отрицает.

Теги:
nt, мосгорсуд, сафронов иван
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