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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и пообещал отправить туда отдельную миссию
Россия планирует отправить собственную космическую миссию на Венеру, где ученые нашли газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
«Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — сказал Рогозин, отметив, что миссии на Венеру включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 гг.
Рогозин также напомнил, что Россия готовится к совместной с США миссии «Венера-Д».
Накануне ученые из Массачусетса и Кардиффа опубликовали в журнале Nature исследование, в котором сообщили об обнаружении в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете.
«Обнаружение фосфина на Венере является одним из главных достижений в вопросе существования внеземной жизни. Пришло время сделать Венеру приоритетом», — написал в твиттере глава НАСА Джим Брайденстайн.
Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Ивана Сафронова
«Новая газета»редакция
Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря 2020 года ареста советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Решение продлить на три месяца арест Сафронова принял в начале сентября Лефортовский суд Москвы. После этого стало известно, что следствие ограничило адвоката Ивана Павлова в комментариях по делу Сафронова, составив акт о том, что защитник предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования.
Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» предлагали пойти на сделку со следствием, но он также от этого отказался.
Сафронов, адвокаты и его бывшие коллеги уверены, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью. ФСБ это отрицает.