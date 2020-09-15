Рогозин назвал Венеру «русской планетой» и пообещал отправить туда отдельную миссию

Россия планирует отправить собственную космическую миссию на Венеру, где ученые нашли газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Считаем, что Венера — это русская планета, так что нечего отставать», — сказал Рогозин, отметив, что миссии на Венеру включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 гг.

Рогозин также напомнил, что Россия готовится к совместной с США миссии «Венера-Д».

Накануне ученые из Массачусетса и Кардиффа опубликовали в журнале Nature исследование, в котором сообщили об обнаружении в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на этой планете.

«Обнаружение фосфина на Венере является одним из главных достижений в вопросе существования внеземной жизни. Пришло время сделать Венеру приоритетом», — написал в твиттере глава НАСА Джим Брайденстайн.