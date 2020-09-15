Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря 2020 года ареста советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Решение продлить на три месяца арест Сафронова принял в начале сентября Лефортовский суд Москвы. После этого стало известно, что следствие ограничило адвоката Ивана Павлова в комментариях по делу Сафронова, составив акт о том, что защитник предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» предлагали пойти на сделку со следствием, но он также от этого отказался.

Сафронов, адвокаты и его бывшие коллеги уверены, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью. ФСБ это отрицает.