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№ 100 от 14 сентября 2020

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Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Ивана Сафронова

Общество78

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Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря 2020 года ареста советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Решение продлить на три месяца арест Сафронова принял в начале сентября Лефортовский суд Москвы. После этого стало известно, что следствие ограничило адвоката Ивана Павлова в комментариях по делу Сафронова, составив акт о том, что защитник предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» предлагали пойти на сделку со следствием, но он также от этого отказался.

Сафронов, адвокаты и его бывшие коллеги уверены, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью. ФСБ это отрицает.

Теги:
nt, мосгорсуд, сафронов иван

«Смог целый день дышать сам»: Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после выхода из комы

Общество2 713

2 713
 

Политик Алексей Навальный выложил в свой инстаграм первую фотографию после выхода из комы. 

Фото: инстаграм Алексея Навального

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — говорится в посте. 

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. Напомним, 20 августа политику стало плохо на борту самолета Томск — Москва, и лайнер совершил посадку в этом городе. 

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов. 

При этом российские власти отрицают, что Навальный был отравлен. В частности, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на момент вылета из страны в организме политика не было отравляющих веществ, а все запасы «Новичка» в России, согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия, были уничтожены. 

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Теги:
клиники, германия, навальный, em
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