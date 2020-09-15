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№ 100 от 14 сентября 2020

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«Смог целый день дышать сам»: Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после выхода из комы

Общество3 489

3 489
 

Политик Алексей Навальный выложил в свой инстаграм первую фотографию после выхода из комы. 

Фото: инстаграм Алексея Навального

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — говорится в посте. 

Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», куда его доставили из Омска. В этом городе 20 августа самолет Томск — Москва, на котором летел оппозиционер, совершил экстренную посадку, так как политику стало плохо на борту.  

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов. 

При этом российские власти отрицают, что Навальный был отравлен. В частности, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на момент вылета из страны в организме политика не было отравляющих веществ, а все запасы «Новичка» в России, согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия, были уничтожены. 

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Теги:
клиники, германия, навальный, em
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