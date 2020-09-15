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№ 100 от 14 сентября 2020

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Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в учениях

Общество37

37
 

Войска подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли в Беларусь для участия в учениях «Славянское братство-2020». Об этом сообщило Минобороны Беларуси в своем телеграм-канале. 

Учения проходят на полигоне «Брестский» с 14 по 25 сентября. С белорусской стороны в учениях будут участвовать войска 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

«Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», — отметили в Минобороны Беларуси.

Учения пройдут в два этапа: первый предусматривает слаживание подразделений, второй, активный, состоится на полигоне «Брестский», в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

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Директор СВР: в организме Навального на момент вылета из страны не было отравляющих веществ

Политика1 165

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Все запасы «Новичка» на территории России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и это «зафиксировано в установленном порядке», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал «дезинформацией» любые утверждения об обратном и заявил, что в организме Алексея Навального, отравленного веществом из группы «Новичок», на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».

Впрочем, четыре из пяти источников Reuters ранее заявляли, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным и первозили его в больницу Омска, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор. Они также не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ, о чем впоследствии заявляли омские врачи.

Напомним, правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидел ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.

Теги:
нарышкин, навальный, ng
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