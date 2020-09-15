Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в учениях

Войска подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли в Беларусь для участия в учениях «Славянское братство-2020». Об этом сообщило Минобороны Беларуси в своем телеграм-канале.

Учения проходят на полигоне «Брестский» с 14 по 25 сентября. С белорусской стороны в учениях будут участвовать войска 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

«Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», — отметили в Минобороны Беларуси.

Учения пройдут в два этапа: первый предусматривает слаживание подразделений, второй, активный, состоится на полигоне «Брестский», в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

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