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№ 100 от 14 сентября 2020

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Директор СВР: в организме Навального на момент вылета из страны не было отравляющих веществ

Политика1 246

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Все запасы «Новичка» на территории России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и это «зафиксировано в установленном порядке», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал «дезинформацией» любые утверждения об обратном и заявил, что в организме Алексея Навального, отравленного веществом из группы «Новичок», на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».

Впрочем, четыре из пяти источников Reuters ранее заявляли, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным и первозили его в больницу Омска, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор. Они также не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ, о чем впоследствии заявляли омские врачи.

Напомним, правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидел ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.

Теги:
нарышкин, навальный, ng
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