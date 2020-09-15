В России за сутки выявили 5 529 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель не поднимался выше сегодняшней отметки с 27 июля, когда было зафиксировано 5 635 заражений.

Число заболевших в стране за все время пандемии достигло 1 073 849. Умерло 150 человек. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве (730). В столице это максимум с 30 июня. В Санкт-Петербурге выявлено 206 случаев заражения COVID-19, в Ростовской области — 165, в Московской области — 151 и Нижегородской области — 139.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 300 человек привито российской вакциной от коронавируса, и примерно у 14% из них возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает температура.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что Россия на 106-м месте в мире по летальности коронавируса. Впрочем, к российской статистике по коронавирусу возникают вопросы («Новая» про это писала).

Так, в конце июля показатель смертности от коронавируса в России был одним из самых низких в мире (1,62%). Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил такие показатели отсутствием дефицита коек и реанимационного оборудования.

При этом Всемирная организация здравоохранения высказывала свои сомнения по поводу методики, которую применяют российские власти для подсчета смертности от COVID-19: глава программы ВОЗ Майкл Райан называл необычным количество смертей в России по отношению к числу подтвержденных случаев заражения и призвал к пересмотру статистики.