В МВД решили не привлекать к ответственности за оскорбление полицейских в интернете

МВД России отказалось от законопроекта, предусматривающего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Законопроект уже прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД «отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет», сказал собеседник агентства.

Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, о разработке проекта закона, который бы позволил привлекать к ответственности граждан, оскорбивших полицейских в интернете, стало известно 27 сентября прошлого года.

Подготовить изменения в закон поручил глава МВД Владимир Колокольцев: он потребовал обеспечить «защиту от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции».

Документом предполагалось внести изменения в ч. 4 ст. 30 («Гарантии правовой защиты сотрудника полиции») федерального закона «О полиции» и наказывать за «явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации».

В сообщении не говорилось, какую именно административную ответственность предлагает МВД за оскорбление полицейских.