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№ 100 от 14 сентября 2020

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ВЦИОМ: количество россиян, считающих Россию великой державой, за два года уменьшилось на 12%

Общество547

547
 

По данным ВЦИОМ, 37% опрошенных жителей России считают, что Россия сейчас является одной из великих держав. При этом 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать.

Последний похожий опрос ВЦИОМ проводил в мае 2018 года. Тогда о том, что Россия — великая держава, заявляла почти половина опрошенных респондентов (49%) Максимума этот показатель достигал в 2017 году — тогда он составлял 57%. Доля россиян, считающих, что их страна станет великой державой через 15-20 лет, составляла 35%, а тех, кто убежден, что России такой не стать, — лишь 11%.

Таким образом, количество россиян, считающих Россию великой державой, за два года уменьшилось на 12%. Доля тех, кто пророчит России такую судьбу, уменьшилась на 4%. А количество респондентов, заявляющих, что России не быть великой державой, за два года увеличилось на 15%.

Отметим, с 2013 по по 2018 год этот показатель лишь падал и доля людей, отрицающих возможности России стать великой державой, уменьшалась. В 2020 году впервые за 7 лет произошел рост числа таких респондентов.

Теги:
опрос, соцопрос, вциом, ng
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