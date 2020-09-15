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№ 100 от 14 сентября 2020

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На активиста из Пензы, написавшего «Убери забор» у дома губернатора, завели дело об истязании

Общество1 447

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В Пензе против местного активиста Альберта Герасимова, который написал фразу «Убери забор» возле дома губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, завели дело об истязании. Об этом Герасимов рассказал изданию 7×7.

По словам активиста, 14 сентября его вызвали повесткой в полицию, где дознаватель сообщил ему, что он проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 117 УК РФ («Истязания»).

Герасимов сообщил, что поводом для дела стало нападение на него 22 апреля: тогда двое мужчин облили активиста краской, Герасимову удалось поймать одного из них и вызвать полицию. Силовикам нападавший рассказал, что облил краской Герасимова, потому что тот «грубо оскорблял его на расовой почве».

Возбуждать уголовное дело на нападавшего полиция отказалась, поскольку не увидела в его действиях состава преступления.

По мнению Герасимова, возбужденное против него дело стало местью за надпись на заборе губернатора. Активисту грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 8 апреля Герасимов оставил на заборе губернатора Пензенской области надпись ««Белозерцев, убери забор! Это общественная дорога»: активист заявлял, что губернатор незаконно захватил часть муниципальной дороги и землю. Вечером 9 апреля его вызвали в полицию.

Через два часа после появления надписи Герасимова уже штрафовали на две тысячи рублей за «публичную демонстрацию нацистской символики», а через месяц его оштрафовали еще раз по той же статье на три тысячи рублей из-за поста во ВКонтакте.

Теги:
ng, активисты, пенза
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